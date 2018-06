GroenLinksers op matje om verzwijgen relatie

Het gaat om Tweede Kamerlid Rik Grashoff en preses Marjolein Meijer. Zij hebben al een jaar een liefdesrelatie, maar pas nadat het programma EenVandaag erover aan de bel trok gaven ze openheid van zaken aan hun partij.

Dit gebeurde gisteren pas, maar GroenLinks kan vandaag al meldden dat er geen aanwijzingen zijn van belangenverstrengeling. De twee hebben van de Tweede Kamerfractie, het partijbestuur (waar Meijer nota bene voorzitter van is) en de toezichtraad van GroenLinks te horen gekregen dat ze eerder open kaart hadden moeten spelen. Ze zijn er nadrukkelijk op aangesproken, vermeldt een verklaring van de partij van Jesse Klaver.

Geen plaats in commissie

„Afgesproken is dat Marjolein Meijer geen plaats zal nemen in de commissie die functioneringsgesprekken voert met Tweede Kamerleden”, leest de verklaring. Hierin staat ook dat Grashoff al voor zichzelf had besloten na deze periode niet nogmaals het Kamerlidmaatschap te ambiëren.

Consequenties heeft de verzwegen affaire niet, want nu er ’heldere afspraken gemaakt zijn’ is besloten ’de goede samenwerking voort te zetten.’

GroenLinksers zoeken de liefde graag in eigen kring. De rechterhand van Jesse Klaver, Kamerlid Kathalijne Buitenweg, is getrouwd met de Amsterdamse GroenLinks-coryfee Maarten van Poelgeest. Campagneleider en ex-inbreker Wijnand Duyvendak heeft een relatie met ex-partijvoorzitter Mirjam de Rijk.

Worstelen

De groene partij, die vaak met de opgeheven vinger mag zwaaien om anderen de maat te nemen, worstelt regelmatig met de eigen integriteit. Zo kwam de woordvoerder van de Tweede Kamerfractie die een stagiair had aangerand aanvankelijk weg met een waarschuwing. Later moest hij alsnog het veld ruimen.

Vorige maand ontstond commotie rond GroenLinks-tsaar Paul Rosenmöller. Terwijl zijn partij om het hardst roept om het aanpakken van topsalarissen, bleek hij achter de schermen als lid van de Raad van Toezicht van de AFM juist in de coalitie te lobbyen voor een topsalaris voor leden van de Raad van Bestuur.

In 2011 raakte het toenmalige Kamerlid Mariko Peters in opspraak omdat ze tijdens haar werk op de ambassade in Kabul in 2005 een subsidie-aanvraag beoordeelde van haar minnaar, ’cultureel ondernemer’ Robert Kluijver. Peters verzweeg de mogelijke belangenverstrengeling bij haar sollicitatie als Kamerlid, maar biechtte het later toch op aan haar partij.