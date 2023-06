Korpsleiding reageert op kritisch rapport: iedere zelfmoord voortaan onderzocht

Dat staat in een reactie van de korpsleiding op het rapport van de commissie Brouwer, dat dinsdag naar buiten is gebracht. „Het rapport schetst een indringend beeld van wat zich heeft afgespeeld en wat Mike Versteege heeft ervaren in de context van het werk”, zegt korpschef Henk van Essen. „Wat begon met het zoeken naar een goede plek in de organisatie voor Mike, is geëindigd in een situatie van miscommunicatie, onbegrip en uiteindelijk een volledig verstoorde werkrelatie”.

„De conclusie dat we het niet goed hebben gedaan, is onontkoombaar. Dat spijt ons”, zegt Van Essen. „Wat in het verleden is misgegaan, kunnen we niet meer herstellen. Wel zullen we alles in het werk stellen om te voorkomen dat zich in de toekomst vergelijkbare menselijke drama’s kunnen voordoen.”

Hoogbegaafden

Korpschef Henk van Essen vindt dat de politie meer oog moet hebben voor de omgang met hoogbegaafden binnen de organisatie. Van Essen: „De politie heeft specialisten als Mike nodig. Tegelijkertijd vragen zij een andere manier van leidinggeven dan we van oudsher gewend zijn binnen de politie. De politie heeft op dat vlak nog stappen te zetten”.

De korpschef en de leiding van de Landelijke Eenheid hebben in een persoonlijk gesprek met de nabestaanden van Mike de uitkomsten van de Commissie Brouwer besproken en excuses aangeboden.

De twee leidinggevenden van Mike zijn inmiddels niet meer werkzaam in hun voormalige functie. Een van hen werkt nog wel binnen de Dienst Specialistische Operaties, maar is geen leidinggevende meer. De ander werkt als operationeel specialist bij een regionale politie-eenheid.

Heb je hulp nodig? Neem contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Tel: 0800-0113 of 113 of www.113.nl.