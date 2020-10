Vrijend koppel koopt jager om met bonbons: ’Lippen zijn verzegeld’

Gisteren werd aan die boodschap dan ook gehoor gegeven. De jager vond een doos gevuld met zoetigheid in zijn achtertuin. „Mijn lippen zijn verzegeld”, liet hij in een update weten.

Het was een opmerkelijke oproep op Facebook. Een jager uit Zemst vroeg aan een koppel om een andere plek te zoeken voor hun afspraakjes. Hij kreeg namelijk nogal veel van hun stomende vrijpartijen mee op zijn wildcamera.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ FACEBOOK

En nu blijkt hij zijn doel bereikt te hebben. Dinsdagavond postte hij het resultaat op Facebook. „Het internationale bereik heeft doel getroffen, er is iemand in deze Covid-19-tijden speciaal naar de winkel geweest. En als er vergif op zit, is het nu toch al te laat en sterf ik een gelukkige dood. My lips are sealed, bedankt!”