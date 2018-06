Perenprachtkever tast natuurkunstwerk aan

Bomen die nog niet zichtbaar zijn aangetast worden preventief behandeld met knoflookextract en de komende weken in de gaten gehouden. De eerste kap begint dinsdag en duurt ongeveer een week.

Schadebedrag onbekend

Het Witte Lint bestaat uit een wit bloeiende schuinstaande rij van 1177 meidoorns die verwijst naar de vlechthagen in dit gebied en vormt samen met andere witte elementen een geheel. In het najaar wordt besloten of Het Witte Lint hersteld kan worden. Een schadebedrag is nog niet bekendgemaakt.

De perenprachtkever tast de bomen aan door eitjes te leggen onder de schors. De larven boren zich meteen na het uitkomen in het hout en vreten zich een weg. Door deze vraatgangen kunnen de boom of takken afsterven.