Coronalockdown in Shanghai op 1 juni opgeheven

„De gezondheidssituatie in onze stad is onder controle en de situatie wordt steeds beter”, aldus het stadsbestuur in een verklaring. Mensen moeten nog wel mondkapjes blijven dragen en het wordt hen afgeraden om in groepen samen te komen.

Erg streng

Shanghai zit sinds 1 april volledig in lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In maart was het eerst de bedoeling om twee helften van de stad om de beurt voor een week in een lockdown te plaatsen, maar dat werd uiteindelijk een maatregel voor de hele stad. De coronaregels waren erg streng. Mensen mochten hun huis niet uit, wat leidde tot voedseltekorten voor veel inwoners van de stad.

Na een paar weken werden de regels versoepeld en golden de strengste regels alleen nog voor wijken waar besmettingen waren vastgesteld. Op plekken waar toen in twee weken geen infecties waren vastgesteld, mochten inwoners onder voorwaarden hun huis weer verlaten.