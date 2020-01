Politiechef Akerboom ’beoogde baas inlichtingendienst AIVD’

Dat melden ingewijden na berichtgeving in de Volkskrant.

Schoof wordt op 1 maart de nieuwe topambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij kwam eind 2018 bij de AIVD, nadat hij enkele jaren de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) was.

Wanneer de ministerraad over de nieuwe AIVD-baas stemt, is nog niet bekend. Akerboom was eerder onder meer secretaris-generaal op het ministerie van Defensie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).