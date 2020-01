Politiechef Akerboom nieuwe baas inlichtingendienst AIVD

Onze parlementaire redactie

Den Haag Erik Akerboom, nu nog korpschef van de Nationale Politie, wordt de opvolger van Dick Schoof als directeur-generaal van de inlichtingendienst AIVD.

Het is nog niet bekend wanneer Akerboom aan zijn nieuwe klus begint. Haagse bronnen melden dat de ministerraad binnenkort over zijn benoeming stemt. Schoof wordt op 1 maart de nieuwe topambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij kwam eind 2018 bij de AIVD, nadat hij enkele jaren de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was geweest.

Akerboom was eerder onder meer secretaris-generaal op het ministerie van Defensie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, zoals dat toen nog heette. Tussen 1998 en 2003 was Akerboom al directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD.

De topambtenaar studeerde af aan de Nederlandse Politieacademie en begon zijn carrière bij de politie in Utrecht. In 2016 werd Akerboom korpschef van de Nationale Politie.