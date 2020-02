Klokkenluiders thuis door melden mogelijke misstand

De klokkenluiders werken bij de Nederlandse tak van een internationaal concern. In 2013 begon het concern een aanbesteding om in een Europese stad voor enkele honderden miljoenen euro’s een nieuwe installatie te laten bouwen. De projectleider van de aanbesteding vermoedde dat zijn bedrijf wettelijke regels over aanbestedingen schond. Hij meldde dat bij de interne ombudsman van de onderneming. Een collega schaarde zich achter de melding van de projectleider.

Het project voor de bouw van een nieuwe installatie werd eind 2015 afgeblazen. De twee klokkenluiders werden vervolgens boventallig verklaard. Het UWV stemde daar niet mee in. Daar legde het bedrijf zich juridisch bij neer, maar het lukte niet passende andere functies voor de twee werknemers te vinden.

Volgens het Huis voor Klokkenluiders is het boventallig verklaren van de werknemers een direct gevolg van de melding die ze deden. Het huis maakt de namen van de twee klokkenluiders en het bedrijf niet bekend.