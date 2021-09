Statenlid Grethe van Geffen weg bij VVD: ’Onoverbrugbaar verschil van standpunten’

Dat heeft de partij vanochtend bekendgemaakt. In de korte verklaring staat dat ’dit besluit is gekomen na een indringende fractievergadering waaruit is gebleken dat er op verschillende onderwerpen een onoverbrugbaar verschil van standpunten bleef bestaan’.

Zelf schrijft Van Geffen op Twitter dat ze ’vanochtend uit de fractie van de VVD is gezet’. ’Ik betreur dit zeer want ben al 20+ jaar VVD’er in hart en nieren. Die hecht aan ’vrijheid en democratie’. Die zich houdt aan het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord. Die ervaren intimidatie aankaart.’ Van Geffen zegt later met een verklaring te komen en is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

’Vrouwelijke Geert Wilders’

Van Geffen haalde eerder al het nieuws doordat zij Sylvana Simons de ’vrouwelijke Geert Wilders’ noemde, schreef ze op haar blog. Aanleiding was dat de Bij1-politica de Noord-Hollandse Ribbius Peletier-penning ontving. De prijs wordt uitgereikt aan vrouwen die zich inzetten voor de politiek in Noord-Holland.

Dat Simons werd voorgedragen schoot Van Geffen in het verkeerde keelgat. „Door deze toekenning werkt de provincie Noord-Holland mee aan wat het handelsmerk van Simons is: polarisering brengen en doen of het normaal is om altijd en overal eerst te denken in termen van kleur – waarbij wit ook een kleur is – en in termen van groepen. Daarom neem ik als Statenlid van de provincie Noord-Holland nadrukkelijk afstand van deze toekenning”, schreef ze op haar blog. De partij schoot direct in de vlekken en nam afstand van haar betoog. De blog was op persoonlijke titel en niet namens de VVD, schreven de liberalen paniekerig op Twitter.

Bestuurscultuur

Een Noord-Hollands Statenlid is niet verbaasd over de scheiding en omschrijft Van Geffen als iemand met een heel ’sterke mening die haar eigen koers vaarde’. Eerder deze maand werd ze door de provincie Noord-Holland geinterviewd en hekelde ze de ’bestuurscultuur’ in de provincie. „Als ik één ding binnen de provincie direct zou mogen veranderen dan is dat de bestuurscultuur. Er mag meer ruimte zijn voor de controlerende en volksvertegenwoordigende rol van Statenleden. De Haagse discussie over dualisme mag ook hier gevoerd worden”, liet ze optekenen.