Defensie koopt versneld nieuwe F-35’s en killerdrones

Minister Ollongren (Defensie) heeft vrijdag toestemming van het kabinet gekregen om de bestelling nu al te plaatsen. De begroting moet daarvoor worden aangepast. Het kabinet liet begin deze maand al weten zes extra F-35’s en vier MQ-9 Reaper-drones te willen kopen. De toestellen zouden later deze kabinetsperiode worden besteld, maar dit wordt nu naar voren gehaald.

De zes F-35’s worden naar verwachting in 2025 geleverd. Daarvoor was het wel nodig om de straaljagers vóór half juli dit jaar te kopen. Als dat niet gebeurt, valt er een gat in het leveringsschema. De vertraging zou dan oplopen tot minimaal twee jaar, meldt Defensie.

„Hiermee winnen we echt tijd”, zegt Ollongren tegen De Telegraaf. „We hoeven nu niet achteraan de rij aan te sluiten.” Door de verhitte wapenmarkt zijn de prijzen van de vliegtuigen hoger dan normaal. „We hebben het voordeel dat we al in bestaande programma’s zitten, we kopen nu bij. Daardoor houden we iets van grip op de prijs. Als we langer wachten, wordt het alleen maar duurder.”

In de hele wereld is nu meer vraag naar gevechtsvliegtuigen. De overspannen defensiemarkt is het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Veel Europese landen hebben hun defensiebudgetten de laatste tijd flink opgehoogd, en willen nu allemaal tegelijkertijd vliegtuigen, wapens en munitie kopen.

Nederland heeft op dit moment al vier onbemande Reaper-drones. Dat aantal wordt verdubbeld. Vanuit de Verenigde Staten is aangegeven dat vóór september een nieuwe bestelling van de killerdrones moet worden geplaatst. Op dit moment zijn de drones nog niet bewapend, maar het kabinet is dat wel van plan. Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) – die over het materieel gaat – heeft vrijdag de Tweede en de Eerste Kamer geïnformeerd over de versnelde aankopen.