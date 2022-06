Aantal meldingen van vergiftiging door designer drugs verdubbeld

Het synthetische middel 3-MMC, ook wel bekend als 3M of 'poes', wordt qua uitwerking wel vergeleken met xtc. Het valt onder de "nieuwe psychoactieve stoffen", zoals experts het noemen. Voor die hele categorie van middelen is het aantal meldingen over gezondheidsproblemen in een jaar tijd eveneens ruim verdubbeld, van 212 naar 496.

Meer dan de helft van de 3-MMC-gebruikers waar het vergiftigingscentrum weet van heeft, moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Een deel van die mensen moest worden behandeld, anderen werden ter observatie opgenomen.

Designer slaap- en kalmeringsmiddelen

Ook over medische klachten door het gebruik van zogeheten designer benzodiazepinen zijn veel meer meldingen binnengekomen. Dit aantal steeg van 64 in 2020 naar 167 in 2021. Van de mensen die in de problemen kwamen door designer benzodiazepinen, een variant op slaap- en kalmeringsmiddelen, belandde zelfs 80 procent in het ziekenhuis. "Veel van deze middelen zijn eenvoudig via internet verkrijgbaar", merkt het NVIC op.

Uit het jaaroverzicht van het NVIC blijkt verder dat het aantal bedrijfsongevallen met gevaarlijke stoffen hoog blijft. In een jaar tijd werd het vergiftigingscentrum geraadpleegd over 862 van zulke incidenten. Dat is vergelijkbaar met een jaar eerder en "verontrustend" volgens het centrum.

Nicotinezakjes, die de gebruiker tussen zijn lippen en tandvlees steekt, leiden ook vaker tot problemen. Het aantal gemelde vergiftigingen door de zakjes ging van 10 naar 20. Vooral jongeren van 13 tot en met 17 jaar kregen er een nicotinevergiftiging door.