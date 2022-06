Oorlog in Oekraïne Dag 122 van de invasie LIVE | ’Rusland mobiliseert in het geheim nieuwe troepen’

Oekraïense soldaten in een tank in Donetsk in het oosten van het door oorlog verscheurde land. Ⓒ ANP / Associated Press

Kiev - Na ruim vier maanden vechten in Oekraïne schuiven de Russische troepen weer langzaam een beetje op. Dat zal onder nieuw bevel zijn, melden Britse analisten. Volg de laatste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.