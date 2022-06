Zaterdag 25 juni 2022 LIVE | ’Russische bevelhebbers in Oekraïne aan de kant gezet’

Kopieer naar clipboard

Sergej Surovikin werd in 2017 door president Poetin onderscheiden voor zijn diensten in Syrië. Hij moet nu de nieuwe bevelhebber in het zuiden van Oekraïne worden. Ⓒ ANP / EPA

Kiev - Na ruim vier maanden vechten in Oekraïne schuiven de Russische troepen weer langzaam een beetje op. Dat zal onder nieuw bevel zijn, melden Britse analisten. Volg de laatste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.