Arjan Erkel sloeg ontvoerder blauw oog: ’Met boksschool werken aan weerbaarheid’

Toen Arjan Erkel in 2002 ontvoerd en anderhalf jaar gegijzeld werd in Dagestan hielp één ding hem enorm: boksen. En daarom start hij nu een boksschool in Rotterdam. „Een van mijn ontvoerders deed zijn bivakmuts af om te laten zien dat ik hem een blauw oog had geslagen.”

Arjan Erkel in 2004 (L), en nu. Ⓒ ANP/HH, Tara Lewis