Dag 194 van de invasie LIVE | Zelenski claimt succes in zuidelijk tegenoffensief: ’We gaan heel ons land bevrijden’

Door Onze redactie/anp Kopieer naar clipboard

Een Oekraïense soldaat loopt langs een vernietigde Russische tank bij Mykolajiv, eind augustus. Ⓒ ANP / SIPA USA

KIEV - De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels ruim zes maanden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski stelt zondag in zijn videoboodschap dat Kiev enkele gebieden in het zuiden van het land heeft terugveroverd op de Russen. „We zullen al ons land en al onze mensen bevrijden.” Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.