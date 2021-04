LIVE | Bloedproppen bij 30 Britten na inenting met AstraZeneca

Lees hieronder het laatste coronanieuws:

5:15 uur Bloedproppen bij 30 Britten na inenting met AstraZeneca-vaccin

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben tot nu toe dertig gevallen geïdentificeerd, waarbij bloedproppen ontstonden nadat iemand was ingeënt met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Dat zijn er 25 meer dan vorige maand werd gemeld.

In 22 gevallen kreeg een ingeënt persoon te maken met bloedstollingen (trombose). Bij de overige 8 gevallen was sprake van een tekort aan bloedplaatjes. Volgens het bureau zijn er geen gevallen bekend waarbij mensen bloedproppen kregen, nadat ze waren ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Het Britse Bureau voor de Regulatie van Medicijnen en Gezondheidsproducten meldde op 18 maart nog dat er 5 gevallen bekend waren in het Verenigd Koninkrijk, terwijl toen bij 11 miljoen Britten een prik was gezet met het vaccin. Inmiddels zouden zo'n 18,1 miljoen prikken met het AstraZeneca-vaccin zijn gezet.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ziet nog altijd geen bewijs voor een verband tussen zeldzame bloedproblemen en het coronavaccin van AstraZeneca. Het veiligheidscomité van de Europese toezichthouder heeft woensdag gesproken over meldingen van trombose en een tekort aan bloedplaatjes bij een heel klein deel van de mensen die de prik hebben gekregen. Tot nog toe zien de deskundigen geen oorzakelijk verband, maar ze houden het wel voor mogelijk.

De Britse gezondheidsautoriteiten zeiden donderdag dat ze nog steeds geloven dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan het mogelijke risico op bloedproppen.

Sommige landen beperken het gebruik van het AstraZeneca-vaccin echter wel vanwege het mogelijke risico. Zo heeft de Duitse regering uit voorzorg besloten het vaccin alleen nog te geven aan mensen van 60 jaar en ouder.

Het EMA verwacht eind volgende week, tussen 6 en 9 april, met nieuwe conclusies en aanbevelingen te komen. Voor de Nederlandse regering en gezondheidsinstanties zijn de bevindingen van het veiligheidscomité leidend.

02:49 uur Duizenden Spanjaarden komen op valse vaccinatieoproep af

In Spanje zijn donderdag duizenden mensen in een 1 aprilgrap getrapt, nadat een valse vaccinatieoproep naar alle tachtig-plussers in de stad Sevilla was gestuurd. De oproep, die werd verzonden uit naam van de lokale gezondheidsautoriteiten, werd verspreid via WhatsApp. In het bericht stond dat alle mensen van tachtig jaar of ouder zich donderdag, op 1 april, konden laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze hoefden hiervoor geen afspraak te maken.

Volgens de Spaanse krant El Pais verzamelde zich een rij van ongeveer 4000 ouderen en hun familieleden bij het vaccinatiecentrum in Sevilla. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben extra medewerkers opgeroepen en regelden 2000 extra doses met coronavaccins zodat de ouderen niet met lege handen naar huis hoefden te keren.

Wel benadrukten de gezondheidsautoriteiten dat het om een geïsoleerd incident gaat en dat het nog steeds de bedoeling is dat alleen mensen die een uitnodiging hebben ontvangen zich laten vaccineren. Ze hebben aangifte gedaan voor het verspreiden van een valse vaccinatieoproep, waardoor de geplande vaccinatiecampagne werd ontregeld en een gevaarlijk grote menigte vormde.