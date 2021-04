LIVE | Zelftest vanaf zaterdag beperkt verkrijgbaar

Lees hieronder het laatste coronanieuws:

Drogisterijketen Etos heeft vanaf zaterdag coronazelfstests in de winkels liggen. De eerste dagen gaat het volgens Etos nog om een beperkte hoeveelheid. Vanaf volgende week neemt de beschikbaarheid toe.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na een kwartier.

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de bedrijven Roche en Biosynex. De test die Etos verkoopt is van producent Roche en kost 8,99 euro.

Etos benadrukt dat de test is bedoeld om preventief te testen. Bijvoorbeeld als mensen naar school of werk moeten of op bezoek gaan bij iemand met een risico om ernstig ziek te worden van het virus. De Rijksoverheid waarschuwt ook dat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig is.

17.22 - Geen grote afschaling in ziekenhuizen, aldus NZa

Ziekenhuizen melden geen grote afschaling van zorg in verband met corona, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. „De capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen om reguliere zorg te leveren, is deze week vergelijkbaar met de afgelopen weken.”

Ziekenhuizen zeggen wel dat er deze week iets minder operatiekamers werden gebruikt dan vorige week. Deze week was 78 procent van de Nederlandse operatiekamers in gebruik, vergeleken met wat er zonder corona zou worden benut. Dat is maar iets minder dan vorige week, toen nog 80 procent van de operatiekamers in gebruik was. De weken daarvoor lag dat percentage op 79 procent.

De kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken moet worden gegeven om gezondheidsschade te voorkomen, kan in 81 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd. In de overige 19 procent van de ziekenhuizen lukt dat deels volgens planning. Dat is ook iets lager dan vorige week.

De planbare zorg is maar in 8 procent van de ziekenhuizen volledig beschikbaar.

14.55 - 73- en 74-jarigen kunnen nu alvast prikafspraak maken

Mensen van 73 tot 74 jaar oud krijgen volgende week een uitnodiging voor een prik tegen het coronavirus, maar ze kunnen nu alvast online een afspraak maken. Het gaat om 390.000 mensen die in 1947 en 1948 zijn geboren. Zij krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de koepel van gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Ook mensen uit 1949, 1950 en 1951 krijgen vanaf dinsdag een uitnodiging voor hun vaccinatie. De zeventigers kunnen terecht bij ongeveer tachtig locaties van de GGD’en. In totaal bestaat deze leeftijdsgroep uit ongeveer 950.000 mensen.

Waarschijnlijk eind april en begin mei komt de volgende groep aan de beurt. Dat zijn mensen van 65 tot 70. In de afgelopen weken zijn 75-plussers al gevaccineerd.

14.46 - Brussel: Leidse vaccinfabriek kreeg geen Brits geld

Het Verenigd Koninkrijk heeft helemaal geen geld gestoken in het Leidse bedrijf dat coronavaccins maakt voor AstraZeneca, zegt de Europese Commissie. Dat zou het Leidse Halix de commissie hebben verteld.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Of het VK of de EU Halix financieel heeft geholpen om de productie van vaccins op gang te brengen, is belangrijk voor de vraag wie recht heeft op die vaccins. Londen en Brussel touwtrekken al over de vaccins sinds bleek dat de productie tegenvalt en AstraZeneca zeker de EU veel minder levert dan afgesproken.

De Britse regering investeerde vorig jaar tientallen miljoenen euro’s in Halix om het VK zo van aanvoer te verzekeren, bericht onder meer The Daily Telegraph. Nederland kreeg dat verzoek vorig voorjaar ook, maar hapte volgens de NOS niet snel genoeg toe.

Maar Halix zelf spreekt tegen dat ook maar „een penny” van de Britse regering te hebben ontvangen, zegt een topambtenaar van Eurocommissaris Thierry Breton.

Londen en Brussel onderhandelen nog over wat er met de vaccins van Halix moet gebeuren. Breton, die door de commissie is belast met het verbeteren van de aanvoer van vaccins, herhaalde deze week nog eens dat er geen AstraZeneca-vaccin de EU verlaat zolang de EU er nog tegoed heeft.

12.55 - Paus verrast daklozen die wachten op coronavaccin

Paus Franciscus heeft op Goede Vrijdag een verrassingsbezoek gebracht aan daklozen in Vaticaanstad. Die waren naar de Paus Paulus VI Aula gekomen om ingeënt te worden tegen het coronavirus, berichten lokale media.

De 84-jarige paus maakte in die grote hal een praatje met mensen die stonden te wachten op hun prik. Ook begroette hij artsen en verpleegkundigen. Op een foto van het Vaticaan is te zien dat de paus een mondkapje droeg en werd omringd door mannen, vrouwen en kinderen.

De Paus Paulus VI Aula wordt al maanden gebruikt om daklozen te vaccineren tegen het virus. Franciscus en zijn voorganger Benedictus (93) kregen in januari de eerste dosis van een coronavaccin toegediend. Het Vaticaan maakte toen niet bekend welk middel de geestelijken kregen.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ EPA

10.10 - Verzet tegen vaccinpaspoort groeit in Brits parlement

Het plan om mensen met een ’vaccinpaspoort’ meer vrijheden te geven dan burgers zonder inentingsbewijs stuit op verzet in het Britse parlement. Meer dan zeventig parlementariërs hebben hier vraagtekens bij, onder wie ook Conservatieven van de partij van premier Boris Johnson.

Het Verenigd Koninkrijk is al een eind op streek met vaccineren en onderzoekt hoe bezoek aan drukke plekken als pubs en stadions weer veilig mogelijk is. Johnson heeft al gezegd dat een vaccincertificaat waarschijnlijk vereist wordt bij internationale reizen. Het land gaat de komende maanden proeven doen met grote sportevenementen en mogelijk een muziekprijsuitreiking voor gasten met een vaccinbewijs.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Volgens de ’routekaart’ van de Britse regering mogen pubs later deze maand buiten gasten bedienen. In mei volgen dan verdere versoepelingen. Tegen eind juni zouden alle coronabeperkingen moeten zijn opgeheven. Johnson suggereerde onlangs dat sommige pubs klanten om een vaccinatiebewijs zouden kunnen vragen en zijn cultuurminister zei hetzelfde over theaters. Minister Michael Gove heeft de opdracht de ethische vragen die dit oproept te verkennen. Zijn rapport wordt binnenkort verwacht.

Mensen die al Covid-19 hebben gehad of een coronatest hebben afgelegd komen mogelijk ook in aanmerking voor meer vrijheden. Die drie zaken samen zijn volgens Johnson bruikbaar in de vervolgplannen, maar het gebruik van vaccinpaspoorten ligt gevoelig. „We zijn tegen het verdelende en discriminerende gebruik van een Covid-certificaat om individuen de toegang te ontzeggen tot algemene diensten, ondernemingen of banen”, zegt een groep van ruim zeventig parlementariërs met verschillende politieke kleuren.

Meer dan 31 miljoen Britten hebben inmiddels een vaccin toegediend gekregen.

09.20 - Verplichte zelftests voor Duitse scholieren net over de grens

Scholieren in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten zich na de paasvakantie zelf twee keer per week testen op besmetting met het coronavirus. Ongeveer een op de vijf leerlingen weigert dat tot nu toe, reden voor de deelstaatregering in Düsseldorf de zelftests te verplichten. Ook andere deelstaten zijn hiermee bezig.

Hoe de verplichting vorm krijgt en wat de juridische basis is, wordt momenteel besproken, aldus onderwijsminister Yvonne Gebauer van de deelstaat. „Tests zorgen ervoor dat infecties worden ontdekt en infectieketens kunnen worden doorbroken of zelfs voorkomen. Ze zorgen ervoor dat de schoolactiviteiten veiliger zijn.”

Tekst gaat door onder de foto.

De middelbare scholen zijn al voorzien van zelftests. Na Pasen gebeurt dat ook bij de basis- en speciale scholen. Het ministerie stelt dat de zelftests op scholen momenteel grotendeels probleemloos verlopen. Maar voor een effectieve bescherming is het nodig dat „zo veel mogelijk scholieren meedoen.” Daarom is besloten tot de verplichte tests.

Lessen op school - met mondkapje - zijn nu nog maar beperkt toegestaan. „We willen er alles aan doen om de lessen na de paasvakantie te hervatten en zoals aangekondigd zullen we de komende week van gedachten wisselen met de schoolverenigingen”, aldus Gebauer.

5:15 uur Bloedproppen bij 30 Britten na inenting met AstraZeneca-vaccin

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben tot nu toe dertig gevallen geïdentificeerd, waarbij bloedproppen ontstonden nadat iemand was ingeënt met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca. Dat zijn er 25 meer dan vorige maand werd gemeld.

In 22 gevallen kreeg een ingeënt persoon te maken met bloedstollingen (trombose). Bij de overige 8 gevallen was sprake van een tekort aan bloedplaatjes. Volgens het bureau zijn er geen gevallen bekend waarbij mensen bloedproppen kregen, nadat ze waren ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Het Britse Bureau voor de Regulatie van Medicijnen en Gezondheidsproducten meldde op 18 maart nog dat er 5 gevallen bekend waren in het Verenigd Koninkrijk, terwijl toen bij 11 miljoen Britten een prik was gezet met het vaccin. Inmiddels zouden zo’n 18,1 miljoen prikken met het AstraZeneca-vaccin zijn gezet.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ziet nog altijd geen bewijs voor een verband tussen zeldzame bloedproblemen en het coronavaccin van AstraZeneca. Het veiligheidscomité van de Europese toezichthouder heeft woensdag gesproken over meldingen van trombose en een tekort aan bloedplaatjes bij een heel klein deel van de mensen die de prik hebben gekregen. Tot nog toe zien de deskundigen geen oorzakelijk verband, maar ze houden het wel voor mogelijk.

De Britse gezondheidsautoriteiten zeiden donderdag dat ze nog steeds geloven dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan het mogelijke risico op bloedproppen.

Sommige landen beperken het gebruik van het AstraZeneca-vaccin echter wel vanwege het mogelijke risico. Zo heeft de Duitse regering uit voorzorg besloten het vaccin alleen nog te geven aan mensen van 60 jaar en ouder.

Het EMA verwacht eind volgende week, tussen 6 en 9 april, met nieuwe conclusies en aanbevelingen te komen. Voor de Nederlandse regering en gezondheidsinstanties zijn de bevindingen van het veiligheidscomité leidend.

02:49 uur Duizenden Spanjaarden komen op valse vaccinatieoproep af

In Spanje hebben donderdag duizenden mensen gereageerd op een valse vaccinatieoproep. Die was naar alle 80-plussers in de stad Sevilla gestuurd. De oproep, die werd verzonden uit naam van de lokale gezondheidsautoriteiten, werd verspreid via WhatsApp. In het bericht stond dat alle mensen van tachtig jaar of ouder zich donderdag, op 1 april, konden laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze hoefden hiervoor geen afspraak te maken.

Volgens de Spaanse krant El Pais verzamelde zich een rij van ongeveer 4000 ouderen en hun familieleden bij het vaccinatiecentrum in Sevilla. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben extra medewerkers opgeroepen en regelden 2000 extra doses met coronavaccins zodat de ouderen niet met lege handen naar huis hoefden te keren.

Wel benadrukten de gezondheidsautoriteiten dat het om een geïsoleerd incident gaat en dat het nog steeds de bedoeling is dat alleen mensen die een uitnodiging hebben ontvangen zich laten vaccineren. Ze hebben aangifte gedaan voor het verspreiden van een valse vaccinatieoproep, waardoor de geplande vaccinatiecampagne werd ontregeld en een gevaarlijk grote menigte vormde.