Ook Arnhem verbiedt Pegida-bbq voor moskee

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil niet dat anti-islambeweging Pegida volgende week dinsdag voor de deur van de Ayasofya-moskee in die stad een barbecue houdt. Ⓒ ANP

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil niet dat anti-islambeweging Pegida volgende week dinsdag voor de deur van de Ayasofya-moskee in die stad een barbecue houdt. Volgens Marcouch is de Sonsbeeksingel, waaraan de moskee is gevestigd, daarvoor te smal en te druk. Pegida is welkom op het plein voor het stadhuis, maar dat wil de organisatie zelf niet, aldus een woordvoerster van de burgemeester.