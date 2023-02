Premium Het beste van De Telegraaf

Partijleider Klaver houdt Kamerlid Kröger hand boven het hoofd Inbraak, diefstal en terreur: rel rond klimaatgeweld past in radicale traditie GL

Door Mike Muller en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Den Haag - Al jaren wordt bij GL alles in het werk gesteld om zich te presenteren als een fatsoenlijke, democratische partij die eraan toe is om Nederland te besturen. Maar na het schandaal rond Tweede Kamerlid Suzanne Kröger, die een klimaatbijeenkomst waar over geweld zou worden gesproken ’spannend’ vond, valt dat masker af en komt het radicale element in de partij weer naar voren. Partijleider Jesse Klaver houdt zijn partijgenoot Kröger inmiddels de hand boven het hoofd, terwijl PvdA-leider Attje Kuiken haar handen van de netelige kwestie af trekt.