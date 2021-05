’Gemeente Bodegraven stapt naar rechter om actie tegen complotdenkers’

BODEGRAVEN - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk overweegt juridische stappen te nemen tegen drie complotdenkers die stellen dat er ’satanisch-rituele kindermoorden’ in de jaren 80 plaatsvonden. Dat meldt de NOS. Een van de vermeende ’daders’ is RIVM-directeur Jaap van Dissel, die zonder bewijs en weerwoord in de video’s van de drie mannen dagelijks wordt zwartgemaakt. Ook is op beelden te zien dat mensen hem volgen terwijl hij op de fiets zit naar zijn werk.