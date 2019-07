Jongeman (18) komt om bij ongeluk op A2

Ⓒ Persbureau Midden Brabant

DEN BOSCH - Door een ongeval op de A2 bij Den Bosch is dinsdagochtend een 18-jarige man uit Boxtel om het leven gekomen. Een vrouw is zwaargewond naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Twee andere inzittenden, onder wie de 21-jarige bestuurster uit Den Bosch, zijn met lichter letsel vervoerd naar een ziekenhuis in Den Bosch.