Nog flinke vertraging op Schiphol door mist

SCHIPHOL - Het vliegverkeer op Schiphol heeft nog flinke last van de mist van vrijdagochtend. Reizigers moeten rekening houden met vertraging die kan oplopen tot enkele uren. Volgens een woordvoerder van de luchthaven was in de vroege ochtend sprake van een hardnekkige mist, maar draait Schiphol sinds 09.00 uur weer de volledige capaciteit.