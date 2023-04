Bureau Dialogic: ’Lagere btw niet geschikt om gedrag van consument te sturen’

Dat blijkt uit een evaluatie van het verlaagde btw-tarief die bureau Dialogic voor het ministerie van Financiën heeft gedaan. Het belastingmiddel wordt ook steeds vaker gebruikt om bepaald (consumptie)gedrag te stimuleren. Momenteel buigt het kabinet zich er bijvoorbeeld over of de btw op groente en fruit zelfs naar 0 procent moet, om gezond eten te stimuleren. De btw op die manier inzetten, is volgens de onderzoekers ’waarschijnlijk niet doelmatig’.

Het onderzoek is alleen gedaan naar de effectiviteit van het lage tarief van 9 procent, maar de conclusies gelden ook voor een eventuele verlaging naar nul. Nederland heeft nu een hoog en een laag btw-tarief, van 21 en 9 procent, waarbij geldt dat het hoge tarief de standaard is en het lage tarief onder meer geldt voor een paar (vaak cruciale) producten en diensten, zoals voedingsmiddelen of fietsreparaties.

Het Centraal Planbureau (CPB) constateerde onlangs ook al in zijn algemeenheid dat belastingen geen goed middel zijn om gedrag te stimuleren. En in een recent onderzoek dat het kabinet liet doen naar het afschaffen van de btw op groente en fruit werden er ook vraagtekens gezet bij hoeveel gezondheidswinst dat zou opleveren.

Volgens dit onderzoek is het verstandiger om het geld dat het lagere btw-tarief kost, in te zetten voor algemene belastingverlagingen of gerichte subsidies aan mensen of bedrijven.