Teckel zwelt op: van worsthondje naar gehaktbal

’Niets zo erg voor een worsthondje om te transformeren naar een gehaktbal’, weet BBC, die het baasje van de 4-jarige Trevor sprak.

Dierenvriend Fran Jennings uit de Engelse plaats Lymm vertelt dat ze zag dat haar teckel een wel erg opgezwollen kop had gekregen. Ze schakelde de dierenarts in, want inmiddels begon haar trouwe vriend steeds moeilijker adem te halen. „Hij leek wel een ballon.”

Op rontgenbeelden zagen artsen dat Trevor met elke ademteug méér zuurstof onder de huid vasthield. Dit gaf veel druk op zijn hart. „De dierenartsen hadden nog nooit zoiets gezien”, aldus Jennings. Het beestje bleek ’subcutaan emfyseem’ te hebben.

Ook de dochter van Jennings vond het een gek gezicht. „Hij leek wel een dikke zeehond!”. Inmiddels kunnen ze er om lachen omdat alles goed is gekomen. De dierenartsen hebben Trevor geopereerd. Nu is de vrolijke teckel weer kerngezond. „Hij rent weer enthousiast achter de kippen aan... Zo zien we hem toch het liefst!”