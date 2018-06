ProRail: Twee machinisten op één trein Kampen

Met twee machinisten kan een trein sneller omkeren, is de gedachte. Een machinist heeft namelijk een paar minuten nodig om alles af te sluiten, naar de andere kant van de trein te lopen en daar alles in te schakelen. Maar de gemeenten Zwolle en Kampen, de provincie Overijssel en vervoerder Keolis staan daar niet om te springen. Het betekent namelijk extra salariskosten. Bovendien hebben reizigers zo minder tijd om in Zwolle over te stappen, en in sommige gevallen zullen ze de aansluiting zeker mislopen, aldus Zwolle.

Slechts 13 kilometer

Het Kamperlijntje is met 13 kilometer de kortste spoorlijn van Nederland. De lijn is de afgelopen jaren volledig vervangen: nieuwe ondergrond, nieuw grind, nieuwe dwarsliggers en nieuwe rails. Bovendien is er een bovenleiding gelegd en het nieuwe station Zwolle Stadshagen werd gebouwd.

Het was de bedoeling dat de treinen met 140 kilometer per uur heen en weer zouden rijden. Vlak voor de opening bleek echter dat de bodem daar niet stabiel genoeg voor was. De snelle elektrische treinen konden niet sneller dan 100 rijden. Daardoor was er niet genoeg tijd om in Stadshagen te stoppen. De halte wordt daarom nog altijd niet gebruikt.

140 km/u van de baan

De snelheid van 140 is voorlopig in elk geval van de baan, zegt ProRail. Om die snelheid mogelijk te maken, zou de lijn weer compleet moeten worden afgebroken en afgegraven en daarna opnieuw moeten worden aangelegd. Inclusief ontwikkeling zou dat vier tot zes jaar duren en 35 tot 100 miljoen euro kosten.