Opnieuw woningoverval na internetverkoop in Amsterdam: gewapende tieners aangehouden

Eerder deze week waren er in de hoofdstad vergelijkbare incidenten. De politie onderzoekt of sprake is van een verband. Ze adviseert bij een verkoopafspraak via internet altijd extra alert te zijn op „kwaadwillenden.” Check vooraf zo veel mogelijk gegevens van de verkoper of koper, spreek overdag af op een openbaar toegankelijke plek waar veel mensen komen en neem bij voorkeur iemand mee tijdens de verkoopafspraak, schrijft de politie in een bericht.

Het incident gebeurde in de Rijswijkstraat in Nieuw-West. Vorige week dinsdag en zaterdag sloegen overvallers eveneens toe op drie adressen na een onlineverkoopafspraak.