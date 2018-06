’Menselijk lichaam heeft tweede brein bij achterwerk’

Het onderzoek werd gepubliceerd in JNeurosci en stelt dat het maag-darmkanaal miljoenen zenuwcellen bevat die onafhankelijk de spierbewegingen controleren. En die mate van activiteit is vergelijkbaar met die in het ’eerste’ menselijke brein.

Vergelijkbare manier van werken

Onderzoekers ontdekten dat de zenuwcellen in het spijsverteringsstelsel het afval uit het lichaam verwerken door gesynchroniseerde aanspanningen. Dit is volgens de onderzoekers dezelfde manier waarop zenuwcellen in de hersenen signalen door het lichaam sturen.

In het rapport stelt professor Nick Spencer van de Flinders Universiteit uit Australië dat het tot dit nieuwe onderzoek onbekend was hoeveel neuronen in het spijsverteringsstelsel tot samentrekking van de darmen leiden.

’Eerste brein’

De professor merkte op dat de hersenen in je achterhoofd technisch gezien je „eerste brein” zijn, omdat wetenschappers geloven dat het daadwerkelijk is geëvolueerd voor de hersenen en het centrale zenuwstelsel bij zoogdieren.