Drukte op de snelwegen vanwege felle buien

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Het is weer eens druk op de snelweg. Met name in de Randstad en in Brabant is het achteraan aansluiten. Iets over half zes werd de 1000 kilometer file aangetikt, maar daarna zakte de filelengte weer iets in.