Rutte naar Tunesië voor overleg over migratiedeal

Meloni was dinsdag al in Tunesië om te praten over een Europese migratiedeal met het Noord-Afrikaanse land. Rutte was betrokken bij de voorbereidingen van dat gesprek, maar was toen zelf niet aanwezig bij het gesprek met de Tunesische president Kais Saied. Zondag gaat hij wel met Meloni mee voor een nieuw gesprek. Ook Von der Leyen, president van de Europese Commissie, gaat mee.

Bronnen melden dat het om een kort bezoek zal gaan en dat wordt gesproken met president Saied. De verwachting klinkt dat er nog niet direct een deal zal worden gesloten, maar dat het om een eerste stap zal gaan. Het is volgens betrokkenen de bedoeling dat de Europese banden met Tunesië worden aangehaald. Tijdens een bezoek van Rutte onlangs aan een Europese top in Moldavië werd de kiem gelegd voor dit bezoek. Rutte heeft toen aangegeven bij dit gesprek aanwezig te willen zijn.

Tijdens een bezoek van Rutte onlangs in Moldavië is de kiem gelegd voor dit bezoek. Ⓒ Italiaanse Overheid

De Europese Unie wil met Tunesië samenwerken om de illegale oversteek van migranten naar Malta en Italië in te dammen. Daarnaast wil Brussel afspraken maken over de terugkeer van Tunesiërs die geen recht hebben op onze gastvrijheid in asielzoekerscentra. Tunesië aast in ruil voor de migratiehulp op meer financiële steun. Het zou gaan om een overeenkomst die vergelijkbaar is met de Turkije-deal, die ook als doel had om de migratiestroom te dempen.

Vanuit Tunesië zijn dit jaar, met hulp van mensensmokkelaars, veel meer migrantenboten vertrokken. De afgelopen weken is het iets rustiger, mogelijk vanwege het slechte weer of de politieke onderhandelingen. In de gesprekken met het Noord-Afrikaanse land lijkt geld een hoofdrol te spelen.

Rutte vertelde onlangs in Moldavië al te mikken op een overeenkomst met Tunesië. „Voor Nederland is het heel belangrijk want een deel van de hoge asielinstroom komt doordat er zoveel mensen uit Tunesië die verschrikkelijk gevaarlijke oversteek maken”, zei Rutte in Moldavië tegen De Telegraaf.

In eigen land ligt de premier onder een vergrootglas bij zijn eigen VVD: daar heerst grote teleurstelling over het uitblijven van concrete resultaten na zijn persoonlijke belofte om de hoge asielinstroom aan te pakken. Het kabinet wil nog deze maand met een maatregelenpakket komen om grip te krijgen op migratie, al staan coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU qua opvattingen daarover lijnrecht tegenover elkaar.