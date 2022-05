Rechtbank: verdachten moord De Vries verplicht bij proces

De rechtbank maakte maandag bekend dat er een zogenoemd bevel medebrenging wordt uitgevaardigd. Dat betekent dat de verdachten desnoods gedwongen kunnen worden aangevoerd. Volgens de advocaten van de verdachten is dat niet nodig en zijn beide verdachten van plan om te komen, ,,maar u heeft uw cliënten niet aan een touwtje”, aldus de voorzitter.

De rechtbank houdt rekening met een grote stroom belangstellenden op 7 en 15 juni. Er zullen in totaal zes zalen worden gereserveerd, waar mensen die niet in de zittingszaal passen, de inhoudelijke behandeling kunnen volgen via een videoverbinding.

Onzichtbaar

Tijdens de laatste inleidende zitting was alleen de Pool Kamil E. via een videoverbinding vanuit de PI Lelystad aanwezig. Hij was voor publiek en pers onzichtbaar omdat het scherm waarop hij te zien was op de grond stond. De rechtbank koos daar volgens een woordvoerder bewust voor ,,uit privacyoverwegingen”. Verdachten zijn in de zittingszalen doorgaans vooral op de rug en van de zijkant te zien. Via een videoverbinding worden ze recht in het gezicht in beeld gebracht.

De kinderen van Peter R. de Vries, Royce en Kelly, zijn vriendin Tahmina Akefi en de advocaten van de verdachten werden tijdens de zitting maandag onaangenaam verrast door de mededeling dat de uitspraak niet zoals eerder aangekondigd zal plaatsvinden op 7 juli, maar op 14 juli, een dag voor zijn sterfdatum. De rechtbank had verzuimd ze daarover in te lichten.

Er zijn twijfels of twee dagen genoeg zullen zijn om de zaak af te doen. Volgens de planning van de rechtbank komt het Openbaar Ministerie op de 15de met requisitoir en de strafeisen. Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben. Op dezelfde dag moeten de advocaten van de twee verdachten hun pleidooi houden. Er is nog geen uitloopdag gepland.

Schokgolf

De Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De moord veroorzaakte een landelijke schokgolf.

De politie hield de twee vermoedelijke daders enkele uren na de aanslag aan op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. G. zou de schutter zijn geweest. E. zou de vluchtauto hebben bestuurd en in de periode voorafgaand aan de moordaanslag voorverkenningen hebben uitgevoerd. De Vries werd neergeschoten na een optreden in een uitzending van RTL Boulevard. Hij liep op dat moment van de tv-studio naar zijn auto, die in een parkeergarage aan de Lange Leidsedwarsstraat stond.