Brandmuur tegen AfD overeind ondanks pandemie

CDU’er Reiner Haseloff kan aanblijven als premier van Saksen-Anhalt na winst op de AfD. Ⓒ AFP

BERLIJN - Politiek Berlijn haalt opgelucht adem. De regerende CDU, aangeslagen door corruptieschandalen en een leiderschapscrisis, was toch in staat om de Alternative für Deutschland in Oost-Duitsland naar de tweede plek te verwijzen. Het wordt duidelijk dat de Duitsers zich in de coronacrisis overal achter hun zittende deelstaatpremiers scharen.