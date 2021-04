Brighton bruist, Britse pubs mogen hun terrassen weer openen

Vrienden Matt en Matt euforisch bij de Blue Anchor in hartje Londen. Ⓒ AP

Brighton - Het is heerlijk om weer eens mensen te zien”, zegt Rob Tucker, terwijl hij nog een slok van zijn bier neemt. „Dat bier is natuurlijk smakelijk, maar ik heb vooral de mensen gemist. Het was de afgelopen maanden toch een wat lege stad. Nu leeft ie weer.”