Waterpolocoach in beroep tegen veroordeling in misbruikzaak

P. heeft een deel van de beschuldigingen bekend. In een aantal zaken ontkent hij dat hij seks had met de vrouwen die aangifte deden. De voormalig assistent-trainer van Jong Oranje werd in de zomer van 2018 opgepakt na twee aangiftes van minderjarige pupillen, waarna meer aangiftes volgden.

De rechter liet P. vorig jaar in afwachting van zijn proces uit voorarrest vrij. Bij zijn veroordeling door de rechtbank op 19 maart werd hij direct weer vastgezet.