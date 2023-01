Kabinet wil verplichte gedragscode tegen seksueel geweld

Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) trekken de komende jaren 11 miljoen euro uit voor hun ’actieprogramma’ tegen ontoelaatbaar seksueel gedrag. Veel van de ingrepen moeten vanuit de maatschappij zelf komen, geven ze aan. Maar het kabinet wil ook met wet- en regelgeving komen: bijvoorbeeld organisaties verplichten om een gedragscode op te stellen.

Wat daar precies in moet komen te staan, vinden de kabinetsleden moeilijk te duiden. „Je ziet in heel veel situaties dat het grijze gebieden zijn”, zegt Van Gennip. „Dat is best een ingewikkelde discussie.” Ook minister Dilan Yesilgöz (Justitie) ziet het probleem: „Als het gaat om echt seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat kun je zwart op wit opschrijven. Maar er is ook een heel grijs gebied.” Het is ’soms gedetailleerd werk’, zegt Dijkgraaf. „Daarvoor is wet- en regelgeving soms lastig, je zal niet alle nuances weten te vangen.”

De oplossing is, volgens de ministers, het gesprek voeren. „Daar begint het gewoon mee”, zegt Van Gennip. „Dat je zegt: ’ik zie die kalender op de muur en ik vind dat niet prettig.’ Je begrijpt wat voor kalender dat dan is. En dat degene die de kalender heeft opgehangen dan zegt: ’oh, dat had ik me eigenlijk niet gerealiseerd, laat ik hem maar weghalen’.” De normen kunnen ook veranderen, zegt Dijkgraaf: „Wat we nu normaal vinden, vinden we over 100 jaar misschien helemaal niet normaal.”

Het kabinet wil ook inzetten op ’mannenemancipatie’. „De rol van de mannen benoemen we heel duidelijk, hoe belangrijk die is”, legt Van Gennip uit. „Je kunt deze verandering niet voor elkaar krijgen met alleen de vrouwen. Je hebt de mannen nodig: als echtgenoot, als collega, als baas. De mannen moeten zich ervan bewust worden wat er gebeurt, wat voor relatie ze met de mensen om hen heen willen, wat wel en niet acceptabel is.”