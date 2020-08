Shows De Parade afgelast: een van de artiesten mogelijk corona

Alex Klaasen, Henry van Loon en Ko van den Bosch zouden dinsdagavond twee keer optreden. Het is niet duidelijk wie van de artiesten mogelijk is besmet. Of de geplande shows met de mannen woensdag en donderdag wel doorgaan, is nog niet bekend.

Mensen die kaartjes hadden voor de voorstellingen van dinsdag worden binnen enkele dagen geïnformeerd over de restitutie van hun tickets.