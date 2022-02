Dode na steekpartij in Friese Lemmer

Binnenland

’Moeder Thijs H. zei in afgetapte gesprekken wat hij moest zeggen’

De moeder van Thijs H. heeft geprobeerd de verklaringen van haar zoon in de strafzaak die gaat over de moord op drie willekeurige slachtoffers, te beïnvloeden. Dat zeiden de advocaten-generaal maandag tijdens de eerste dag van het hoger beroep in de strafzaak bij het hof in Den Bosch.