Slachtoffer steekpartij Lemmer was 51-jarige man

De politie heeft dinsdag twee mensen opgepakt na een steekpartij. Het ging om een 36-jarige man en een vrouw die bij hem was. De man was de voornaamste verdachte volgens de politie.

Dinsdagochtend kwam er rond 5.00 uur een melding binnen over een steekpartij aan de Sluisweg in het Friese dorp. Ter plaatse aangekomen werd een man met ernstige verwondingen gevonden. Kort daarna overleed het slachtoffer.

Op de Polderdijk in Lemmer werd rond 09.35 uur een 36-jarige man uit Lemmer aangehouden. De man was samen met een vrouw. Ook de vrouw is aangehouden, zo laat de politie weten.

De politie is nog bezig met forensisch onderzoek in de woning en op de plaats van de aanhouding. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt door de politie.