Twee zeeleeuwen geboren in Artis

Ⓒ Artis

AMSTERDAM - In Artis zijn deze week twee Californische zeeleeuwen geboren. De pups hebben allebei een andere moeder en kwamen precies 24 uur na elkaar ter wereld. De moeder van het eerste jong is nog onervaren en had weinig aandacht voor haar baby. De ander, die de oma is van deze pup, bood zich daarom instinctief aan om het dier te voeden.