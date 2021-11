Na berichten over verziekte werksfeer wil VVD Amsterdam ’reflecteren op relatie met Pels Rijcken’

„Als ik daar client was geweest, zou ik zijn vertrokken. Laat ik daar maar duidelijk over zijn”, zei VVD-raadslid Rik Torn tijdens een debat over de behandeling van de begroting in de Amsterdamse gemeenteraad.

„Ik snap dat je niet zomaar afscheid neemt. Maar zou aan het college willen vragen, of zij heel goed kunnen kijken, of dit nou het kantoor is, van alle kantoren in Nederland, die Amsterdam moet bijstaan. Omdat de gemeente veel zaken doet, vind ik dat het aan de raad is om te vragen: hé is dit nu wat wij willen? Net zoals de minister van Justitie nu doet. Dat is de vraag die ik nu op tafel wil leggen”, aldus Torn die het besluit hierover verder bij het college zegt te willen laten.

Miljoenen achterover gedrukt

Het prestigieuze Haagse advocatenkantoor kwam de afgelopen weken geregeld negatief in het nieuws. Eerst omdat een oud-topman miljoenen achterover had gedrukt. Vorige week doken er verhalen op over een verziekte werksfeer. In het kantoor zouden werknemers racistisch en discriminiatoir taalgebruik bezigen.

Bekijk ook: Fraudenotaris Pels Rijcken misbruikte naam Rode Kruis

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat nu reflecteren op de relatie met Pels Rijcken. Pikant, omdat de bewinsman zelf partner en twee jaar lang bestuursvoorzitter bij het concurrende Allen & Overy.

VVD-raadslid Torn die het debat in Amsterdam aanzwengelt was zelf werkzaam bij concurrent De Brauw Blackstone Westbroek. De VVD’er vindt niet dat dit schuurt. „Dat was tien jaar geleden, toen was ik daar advocaat-stagiair”, zegt hij. „Als ik daar nu nog partner was geweest, vond ik het een ander verhaal.”