Hoekstra: kabinet bereid tot ingreep in energiecrisis

Dat zegt demissionair minister Hoekstra (Financiën) tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Veel fracties hebben hun zorgen geuit over de oplopende prijzen op de energiemarkt, waardoor de rekeningen van sommige huishoudens volgend jaar met honderden euro’s kunnen oplopen en bedrijven ook in de knel kunnen komen.

„Ik vermoed dat het kabinet hier op een of andere manier een ingreep zal moeten doen”, zegt Hoekstra, die wel eerst in het kabinet wil overleggen wat een goede oplossing zou zijn. „Het is een urgent probleem, maar het is niet zo dat je per se vandaag of morgen een oplossing moet hebben.”

De Kamer vraagt wel om een spoedige aanpak. Maar, zegt Hoekstra: „Ik vermoed dat we meer tijd nodig hebben om met een echt goed doordachte oplossing te komen.” Volgens de minister is er ’fundamenteel beraad nodig’ over de energiecrisis.

Crisisteam

Binnen het kabinet is daar inmiddels een speciaal crisisteam voor opgelicht. Daarin komen bewindspersonen van de ministeries van Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Financiën, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken bij elkaar om tot een oplossing te komen.

Lees de meest recente artikelen van De Telegraaf over de energiecrisis: