Strand Mallorca vol rotzooi

Volgens Focus zijn ze bezaaid met maandverband en uitwerpselen.

En dat vlak voor aanvang van de grote uittocht van de Duitsers naar het zonnige Spaanse eiland.

Vooral in de buurt van de hoofdstad Palma de Mallorca is het volgens Focus ronduit smerig. Als het flink regent wordt het riool rechtstreeks in de azuurblauwe Middellandse zee geloosd, aldus Aina Barceló uit Portixol, een populair oord bij Palma.

Jongeren maken nu zelf de stranden van Mallorca schoon Ⓒ Milieuorganisatie Ondine

De rioolzuivering is volgens haar zwaar verouderd en volgens Europese regels niet meer toegestaan. „Een onderneming zou worden aangeklaagd, maar de overheid hier mag dit allemaal maar”, aldus de vrouw die haar dochter niet meer in zee laat zwemmen.

„Op het eerste gezicht zie je niks aan het water. In de zomer wordt vaak de rode vlag gehesen, alleen weten toeristen niet waarom.”

Het blad constateert dat kinderen spelen tussen het damesverband, wattenstaafjes en zelfs spuiten die kennelijk in de hoofdstad door de wc worden gespoeld.

Bij elkaar geveegd afval van stranden rond Palma de Mallorca Ⓒ Milieu organisatie Ondine

De vrouw die verantwoordelijk is voor het riool van de hoofdstad erkent tegen Focus dat tijdens regenval al het afvalwater rechtstreeks de zee in gaat.

De bestuurders van Palma praten al tientallen jaren over een nieuwe zuivering, maar doen vooralsnog weinig. Een oplossing gaat nog jaren duren.

Alice Manson van milieu-organisatie ’Ondine’ steekt de handen nu maar zelf uit de mouwen. Schoolkinderen haalden op een stuk strand van El Arenal 722 kleine stukjes plastic, 700 grotere stukken, flessen, ontelbare peuken, plastic tasjes en afval uit wc’s.

De organisatie heeft een crowdfunding actie opgezet om het eiland schoon te maken.

Overigens spoelt ook veel afval van schepen die langs de Afrikaanse kust varen aan.

