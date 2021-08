Complotdenker Joost Knevel opgepakt in Spanje

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag na berichtgeving door het AD.

De aanhouding van Knevel is gebeurd op grond van een Europees aanhoudingsbevel, zegt het OM. Kat werd vorige maand aangehouden in Noord-Ierland. Raatgever is eind juni veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het verspreiden van de opruiende en bedreigende filmpjes.

Begin juli heeft de rechtbank de drie complotdenkers opgedragen per direct te stoppen met hun beschuldigende verhalen. Volgens de rechter is er „geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven.”