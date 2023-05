Keert publieke opinie over oorlog in Rusland? ’Zou me niet verbazen als leger straks instort’

Yudin schrijft regelmatig opiniestukken voor de onafhankelijke Russische nieuwskanalen Vedomosti en Republic of Proekt. Op zijn Twitterkanaal gaat hij via een uitgebreide analyse dieper in op hoe de Russische burgers tegenwoordig naar de „speciale militaire operatie” in Oekraïne kijken. De publieke opinie lijkt de laatste maanden veranderd te zijn, schrijft Yudin.

„Een belangrijke indicator is volgens mij hoe vaak mensen in Rusland praten over de mogelijkheid van een nederlaag. Ik moet bekennen dat dat nu heel vaak gebeurt, een dramatische verandering ten opzichte van de eerste maanden van de oorlog. Lange tijd nam niemand het woord ’nederlaag’ in de mond, ook al vonden ze de invasie een krankzinnige keuze. Dat is nu anders”, aldus de politicoloog. Volgens Yudin proberen de meeste mensen zich nog steeds af te schermen van de oorlog, „maar zij die durven om te denken accepteren steeds meer dat de oorlog waarschijnlijk zal eindigen in een nederlaag.”

Ruzie aan de legertop

Als reden voor die ommekeer verwijst Yudin onder meer naar de ruzies aan de legertop. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov lieten zich de afgelopen maanden enkele keren (zeer) kritisch uit over de oorlogsaanpak van het Kremlin. „De openbare strijd tussen deze feodale krijgsheren maakt het uiterst moeilijk om te bedenken dat dit leger nog enig succes kan boeken. Hun taal projecteert een nederlaag. Dit is wat ik mensen vaak hoor zeggen: „Ik weet niet hoe dit ooit in een overwinning kan eindigen”, schrijft Yudin.

De onenigheid tussen de leiders heeft niet alleen invloed op de gewone Russische burgers, het heeft ook een rechtstreekse impact op de motivatie van het leger, denkt hij. „Ik ben geen militair expert, maar ik heb een wel een zicht op het moreel in het Russische leger. Dat is momenteel erg laag. De twee motieven die mensen naar het front doet gaan blijven enerzijds een zeldzame kans om wat geld te verdienen en anderzijds onderdanigheid. Het zou me dan ook niet verbazen als het Russische leger na een paar tegenslagen instort. Ik heb geen idee hoe waarschijnlijk dat is (over de offensieve capaciteiten van Oekraïne wordt vaak gedebatteerd), maar ik beschouw het als een realistische mogelijkheid.”

Yudin voegt eraan toe dat de staatsmedia het Russische volk al aan het voorbereiden zijn op eventuele tegenslagen.