Waar in Frankrijk moet u vrezen voor bedwantsen?

Van elke 100.000 inwoners van Auvergne-Rhône-Alpes gingen er in de periode april 2019 tot en met maart 2020 216 mensen naar de dokter vanwege bedwantsgerelateerde klachten. Het gaat veelal om patiënten die zijn gebeten door de kleine insecten. In sommige gevallen leidt de aanwezigheid van de beestjes ook tot slapeloosheid, omdat mensen er gestrest door raken of bang van zijn.

Ongediertebestrijders

Op de tweede plek van de bedwantsenlijst staat de eveneens bij vakantiegangers populaire regio Provence-Alpes-Côte d’Azur. In de meetperiode brachten 145 mensen op elke 100.000 inwoners een bezoek aan een arts vanwege een kwaal die met bedwantsen te maken had. Op plek drie, met 129 per 100.000 inwoners, staat de regio Grand Est.

Interessant genoeg staat Île de France, waar de hoofdstad Parijs ligt, relatief laag op de lijst. Hier werden slechts 96 bedwantsconsulten per 100.000 inwoners gemeld tussen april 2019 en april 2020. Dat is opmerkelijk volgens nieuwssite The Local, want alleen al in 2018 werden zeker 100.000 bedwantsplagen gemeld in deze regio, aldus de brancheorganisatie voor ongediertebestrijders CS3D. Vermoedelijk bezoeken toeristen met klachten die veroorzaakt zijn door bedwantsen, pas een arts als ze weer thuis zijn.