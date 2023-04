Vrouw overleden, kind zwaargewond door ongeluk in Utrecht

UTRECHT - Bij een verkeersongeval in Utrecht is een 66-jarige vrouw uit Woerden om het leven gekomen. Een jong kind raakte zwaargewond. De vrouw stak vrijdagmiddag met twee kinderen De Biltse Rading over, nabij de afrit van snelweg A27, meldt de politie. Daar werden ze aangereden door een auto. Het tweede kind bleef ongedeerd.