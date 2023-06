Nachtopvang geregeld voor gestrande treinreizigers in Utrecht

Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Voor zo'n honderd treinreizigers die door een treinstoring in de nacht van zondag op maandag op Utrecht Centraal zijn gestrand is nachtopvang geregeld, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht. Een langdurige storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam maakt dat er de hele nacht geen treinen van en naar de hoofdstad rijden, en evenmin van en naar Utrecht Centraal.