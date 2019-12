Turkije stuurt vermoedelijke jihadisten terug

Turkije is 11 november begonnen met het terugsturen van Europese Syriëgangers naar hun land van herkomst. Zo werden vorige maand twee vrouwen teruggestuurd naar Nederland. Sinds 2014 zijn er in Frankrijk al zeker 250 (ex-)jihadisten teruggekeerd en in hechtenis geplaatst.

