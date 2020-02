Nederlanders op wintersport in corona-gebied: ’Ziek worden kan overal!’

Jan de Vries (L) en Sandra van Vliet, vader en dochter, in Selva di Val Gardena. Ⓒ De Telegraaf

Sëlva - Nederlanders in Italiaanse wintersportgebieden lijken zich, met de juiste voorbereidingen, weinig zorgen te maken over de corona-explosie in Europa, die in Noord-Italië lijkt te zijn begonnen. De voornaamste zorg: de kwaliteit van de sneeuw.