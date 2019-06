Grote toename verstekelingen in Rotterdamse haven

Dat antwoordt burgemeester Aboutaleb aan de Rotterdamse raad op vragen van Leefbaar Rotterdam. Albanezen worden de laatste jaren het meest ontdekt en zorgen regelmatig voor overlast. Leefbaar had de burgemeester daarom gevraagd om een gebiedsverbod in Hoek van Holland voor Albanezen. Maar volgens de burgervader is een gebiedsverbod op basis van nationaliteit wettelijk niet toegestaan.

Ook had de politieke partij de burgemeester om de inzet van meer personeel gevraagd. Aboutaleb vindt dat niet noodzakelijk. Volgens hem wordt er goed samengewerkt tussen politie, marechaussee en de bedrijven, wat zou blijken uit de cijfers.

Het afgelopen weekeinde werden nog achttien personen in een vrachtwagen gevonden. De illegalen komen naast Albanië, ook uit Afghanistan, Irak, Eritrea en Syrië.

