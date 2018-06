’Anne was intelligent, scherp en grappig’

Anne Faber, ’een ’gelaagd’ meisje’...

Haar naam wordt tegenwoordig steeds in een adem genoemd met die van de man die ervan wordt verdacht haar van het leven te hebben beroofd. Maar de 25-jarige Anne Faber was zoveel meer dan een slachtoffer. Ze was een lieve en geliefde dochter en kleindochter, een grote zus, trouwe vriendin, fijne collega en nog zoveel meer, zeggen haar familie en vrienden. Op 11 juni begint de behandeling van de strafzaak. Daaraan voorafgaand een liefdevol portret van Anne.